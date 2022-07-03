Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Одна из башен Capital Towers загорелась в центре Москвы
Мир
Генштаб ВСУ подтвердил отход украинских войск из Лисичанска
Мир
Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Спорт
Гонку «Формулы-1» в Великобритании приостановили из-за массовой аварии
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
В Запорожской области назвали пиратством задержание в Турции судна с зерном
Мир
Украинские националисты обстреляли Донецк
Мир
Помощник главы МВД ЛНР заявил о начале боев за Северск в ДНР
Мир
В Белом доме считают, что время для переговоров РФ и Украины не пришло
Мир
Президент Чехии назвал утопией отказ ЕС от ископаемого топлива

Умер народный артист России Сергей Сосновский

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова.

Отмечается, что артист ушел из жизни после тяжелой болезни.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в художественном театре любили, мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись», — говорится на сайте театра.

Сергей Сосновский — советский и российский актер театра и кино. После окончания в 1976 году Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова 10 лет играл в местном Театре юного зрителя. В 2004 году вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Также Сосновский снимался в фильмах и сериалах, в частности в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Инсомния», «Медиум», и других.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022