Умер народный артист России Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова.

Отмечается, что артист ушел из жизни после тяжелой болезни.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в художественном театре любили, мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись», — говорится на сайте театра.

Сергей Сосновский — советский и российский актер театра и кино. После окончания в 1976 году Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова 10 лет играл в местном Театре юного зрителя. В 2004 году вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Также Сосновский снимался в фильмах и сериалах, в частности в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Инсомния», «Медиум», и других.