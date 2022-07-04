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Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть
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Средний чек за авиабилеты в Азию на июль-август снизился почти на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Авиабилеты в страны Юго-Восточной Азии на июль-август обходятся россиянам дешевле почти на треть, чем весной, сообщили «Известиям» представители туристических сервисов.

Пошли в разлет: в России снизились цены на летние авиабилеты
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«Средний чек в страны ЮВА в целом составил 48,1 тыс. рублей в одну сторону с человека — на 28% меньше, чем в апреле-мае», — сообщили «Известиям» в сервисе в OneTwoTrip.

Там уточнили, что билеты на рейсы в Таиланд на июль-август россияне бронировали в среднем за 42,8 тыс. рублей (минус 25%), на Бали — за 57,2 тыс. (минус 14%), Вьетнам — за 56 тыс. (минус 20%), Шри-Ланку — за 24,1 тыс. (минус 42%).

Похожую динамику заметили и в сервисах «Туту.ру» и Aviasales. Заметнее всего, по данным Aviasales, подешевели перелеты в Камбоджу — с 61,8 тыс. рублей в апреле-мае до 47,1 тыс. в июле-августе (минус 24%).

Снижение стоимости перевозки связано с постепенным увеличением количества рейсов и доступных маршрутов, отметили в OneTwoTrip. Среди причин снижения цен на авиабилеты в Азию в последние месяцы лета может быть также сезонность региона, уверен вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. В августе-сентябре в ЮВА могут идти дожди, самое лучшее время для посещения региона — с октября по март-апрель.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Прямая зависимость: туристы ждут открытия рейсов в Азию без пересадок»

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