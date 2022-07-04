В СБП тестируют прием платежей касанием смартфонов покупателя и продавца

НСПК вместе с банками тестирует новый сценарий оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП). Для приема платежа от клиента используется смартфон продавца с технологией SoftPOS — она позволяет телефону выступать в качестве платежного терминала.

О тестировании нового способа оплаты «Известиям» заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает платежным и клиринговым центром СБП. Там уточнили, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй» — платеж на стороне покупателя проходит через него. Утилита работает на Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. То есть платежи с помощью NFC по новому сценарию будут доступны в том числе владельцам айфонов.

«Прием оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты», — пояснили в НСПК.

Делобанк провел успешное тестирование технологии и готов к ее промышленному использованию, сообщила «Известиям» его руководитель Ирина Кузьмина.

Она уточнила, что для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой телефон к смартфону-терминалу. Затем нужно выбрать банк для оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. После оплаты деньги моментально зачисляются на расчетный счет предпринимателя, подчеркнула Ирина Кузьмина.

ВТБ планирует в ближайшее время запустить для клиентов среднего и малого бизнеса решение для приема оплаты через СБП с помощью смартфона. Пилотирование и внедрение сценария также планирует крымский РНКБ, сообщили их представители. Перспективным это направление считают и в банке «Русский Стандарт».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Телефонная связь: в СБП тестируют прием платежей касанием к смартфону продавца»