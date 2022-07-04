Реклама
Прямой эфир
Мир
Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале
Общество
Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 4 июля
Спорт
Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА
Мир
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций
Общество
Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы
Общество
Гидрометцентр предрек некомфортную погоду в ряде регионов России
Мир
Франция приняла примерно 100 тыс. украинских беженцев
Мир
Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска
Экономика
Параллельный импорт косметики и бытовой химии могут ограничить
Армия
Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца
Мир
Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть грядущей зимой

В СБП тестируют прием платежей касанием смартфонов покупателя и продавца

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НСПК вместе с банками тестирует новый сценарий оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП). Для приема платежа от клиента используется смартфон продавца с технологией SoftPOS — она позволяет телефону выступать в качестве платежного терминала.

Соблюдать компенсацию: комиссии в СБП возместили 69 тыс. малых предприятий
Как программа Минэка отразилась на популярности QR-кодов

О тестировании нового способа оплаты «Известиям» заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает платежным и клиринговым центром СБП. Там уточнили, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй» — платеж на стороне покупателя проходит через него. Утилита работает на Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. То есть платежи с помощью NFC по новому сценарию будут доступны в том числе владельцам айфонов.

«Прием оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты», — пояснили в НСПК.

Делобанк провел успешное тестирование технологии и готов к ее промышленному использованию, сообщила «Известиям» его руководитель Ирина Кузьмина.

Она уточнила, что для совершения оплаты покупателю достаточно поднести свой телефон к смартфону-терминалу. Затем нужно выбрать банк для оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. После оплаты деньги моментально зачисляются на расчетный счет предпринимателя, подчеркнула Ирина Кузьмина.

ВТБ планирует в ближайшее время запустить для клиентов среднего и малого бизнеса решение для приема оплаты через СБП с помощью смартфона. Пилотирование и внедрение сценария также планирует крымский РНКБ, сообщили их представители. Перспективным это направление считают и в банке «Русский Стандарт».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Телефонная связь: в СБП тестируют прием платежей касанием к смартфону продавца»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022