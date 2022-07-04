Супер Матео: «Зенит» переиграл «Црвену Звезду» благодаря новичку

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в Сочи. За питерцев впервые сыграл купленный у «Сочи» форвард Матео Кассьерра и забил уже через три минуты после выхода на поле. Голами отметились также Андрей Мостовой и игрок сербского клуба Александар Катаи. Товарищескую игру посетило более 30 тысяч зрителей. Для «Зенита» это была генеральная репетиция перед стартом сезона — 9 июля команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против московского «Спартака».

«Битва чемпионов»

Международный матч в России — всегда крупное событие. Но в ближайший год с ними будет сложно из-за решений ФИФА и УЕФА отстранить наши сборные и клубы от любых официальных соревнований. В такой ситуации даже товарищеская международная встреча привлекает особое внимание.

У «Зенита» с «Црвеной Звездой» давняя дружба. Клубы уже много лет сотрудничают, причем вполне официально. 3 июля в Сочи они продлили соглашение о партнерстве. Очная встреча двух клубов — логичная составляющая таких близких отношений. «Зенит» объявил о предстоящей игре с «Црвеной Звездой» еще в начале июня. Матчу даже придумали помпезное название «Битва чемпионов», ведь встречались действующие победители чемпионатов России и Сербии.

Для матча выбрали не самую очевидную локацию — сочинский стадион «Фишт». Но дело тут не в желании собрать большую аудиторию за счет россиян, отдыхающих на курорте, а в загруженности «Газпром Арены» — 2 июля там был запланирован концерт группы «Земляне», и его переносить не собирались. Здесь, наверное, удивились «Руки Вверх», которым пришлось сдвинуться на неделю из-за проведения Суперкубка России на «Газпром Арене». А в курортном городе «Битва чемпионов» вызвала ажиотаж — на «Фишт» пришло более 30 тысяч зрителей. «Сочи» о такой посещаемости в РПЛ пока могут только мечтать.

Матч со «Спартаком» за Суперкубок России — уже в ближайшую субботу. И для «Зенита» подобный спарринг — прекрасная возможность подготовиться к игре за трофей. Обычно в последних контрольных матчах перед стартом сезона тренеры выставляют состав, близкий к тому, что будет на официальной игре. Но межсезонье сейчас короткое, поэтому Сергей Семак опирается на тех, кто лучше готов. К примеру, Вендел поздно прилетел из Бразилии, а Деян Ловрен едва восстановился от травмы. Поэтому оба остались в запасе, хотя мы легко можем увидеть их в основе на «Спартак».

С другой стороны, Вилмар Барриос только 23 июня провел первую тренировку после отпуска, но второй матч подряд начинает с первых минут. Уже привычно видеть в основе «Зенита» Бакаева, хотя на этот раз он отыграл тайм без результативных действий. Важно, что четвертую встречу подряд в основе выходит Даниил Одоевский — велика вероятность, что именно 19-летний голкипер сыграет со «Спартаком».

Удачный дебют

В нападении в Суперкубке, судя по всему, начнет один Иван Сергеев. Артема Дзюбы и Юри Алберто в «Зените» больше нет, а Матео Кассьерра лишь за несколько дней до матча с «Црвеной Звездой» начал тренироваться с новой командой. Сергеев же, как и Одоевский, все четыре предсезонных встречи начинал в основе.

Кассьерра в воскресенье все-таки вышел на поле — на 71-й минуте он под овации «Фишта» заменил именно Сергеева. Заметно, что колумбиец в неплохой форме. И первый матч за бело-сине-голубых нападающий провел шикарно: ровно через три минуты после вступления в игру новый форвард «Зенита» забил. Причем гол вышел красивым: Кассьерра классно отыгрался с Андреем Мостовым, умно пропустил на Вендела, получил от него пас, вышел один на один и свой шанс не упустил. «Фишт» радовался так, будто Матео до сих пор в «Сочи».

— Чувствую себя немного уставшим, — отметил «Известиям» Матео Кассьерра. — Приехал в команду всего три дня назад, провел две тренировки. Рад, что забил. В следующую субботу нас ждет игра со «Спартаком», это самое важное.

К тому времени «Зенит» уже выигрывал 1:0 после гола Мостового на 53-й минуте, хотя в первом тайме не было ни голов, ни моментов. Впрочем, после перерыва и у «Црвены Звезды» были возможности, а на 80-й минуте Катаи отыграл один мяч.

Но до финального свистка «Зенит» больше не пропускал и удержал победу. У сине-бело-голубых отличный результат в межсезонье: четыре победы в четырех играх, пусть и две из них по пенальти. Неплохая готовность к Суперкубку.