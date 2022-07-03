Вооруженные силы (ВС) РФ завладели одной из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц PzH 2000. Об этом 3 июля сообщила газета Bild.

По ее данным, российские солдаты подбили гаубицу из немецкого гранатомета, который также ранее был поставлен Украине. Отмечается, что в данный момент военные РФ уже изучают попавшую к ним самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Издание отметило, что гаубица PzH 2000 является одной из самых технологичных и дорогих установок в мире.

До этого, 23 июня, Уралвагонзавод поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине САУ CAESAR («Цезарь»), захваченные в итоге ВС РФ. Ранее в тот же день французский политик Режис Кастельно сообщил, что поставленные Францией орудия были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и отправлены на Уралвагонзавод для изучения.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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