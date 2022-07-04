«Спартак» любит «поджигать» по каждой теме»

В мае футболисты «Сочи» сенсационно завершили чемпионат России на втором месте. Такой беспрецедентный успех был достигнут южным клубом всего на третий сезон его выступлений в РПЛ. Приведший команду к этому результату главный тренер Владимир Федотов уже ушел в московский ЦСКА. Ему на смену пришел Вадим Гаранин, последний год работавший в первой лиге с красноярским «Енисеем» — под его началом «Сочи» сейчас готовится к новому сезону. Сейчас команда выступает в предсезонном турнире «Кубок Пари Премьер», где уже добилась ничьих с петербургским «Зенитом» (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (1:1). Питерцам в итоге «Сочи» проиграл по пенальти 2:4, а нижегородцев с тем же счетом победил.

После игры с «Нижним Новгородом» интервью «Известиям» дал один из лидеров сочинцев защитник Сергей Терехов, который рассказал, как команда попрощалась с Федотовым, каково готовиться к сезону без заграничных сборов, и прокомментировал слухи о своем уходе за ЦСКА вслед за бывшим главным тренером «Сочи».

— Как оцените предсезонную подготовку при новом главном тренере?

— Думаю, все предсезонки плюс-минус одинаковые. Тяжелые, длительные нагрузочные тренировки, поэтому чего-то кардинального нет. Особых отличий нет.

— Ощущается, что сейчас играете под нагрузками?

— Конечно, ощущается. До чемпионата еще больше двух недель. До оптимальной формы ещё далеко. И в чемпионате мы не выйдем на нее сразу. Будем добирать уже по ходу турнира.

— Как расстались с Владимиром Федотовым? Было какое-то прощание с командой?

— Хорошо, по-человечески расстались. Да, он попрощался с командой. Индивидуально с ребятами тоже разговаривал. Пожелал удачи, поблагодарил за совместную работу.

— После перехода Федотова в ЦСКА были слухи, что ряд игроков перейдёт за ним из «Сочи» в Москву. В числе этих игроков называли и вас. Были предложение?

— Как видите, все, кого упоминали, находятся в «Сочи». Слухи будут ходить каждое трансферное окно. Думаю, обращать на них внимания не стоит.

— Трансферное окно длиться несколько месяцев, поэтому то, что игроки пока в «Сочи», ни о чем не говорит…

— Могу сказать, что у меня действующий контракт с «Сочи», так что ничего не могу прокомментировать.

— Стилистически появились ли при Гаранине новые функции у вас как у крайнего защитника?

— Кончено, есть нюансы. Каждый тренер видит игру по-своему и пытается внести свои идеи. Но общая тактическая идея не изменилась.

— В чем заключаются эти нюансы?

— Не хочу вдаваться в подробности. Тонкости есть, но кардинально функции на поле не изменились.

— В июне ходили слухи, что «Спартак» будет бойкотировать Суперкубок России. И вместо «Спартака» в таком случае поехали бы на игру с «Зенитом» вы. Не обсуждали это в команде?

— Вообще не обсуждали, но я думаю, что «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда. Поэтому серьезно относиться к тому, что они могут бойкотировать, не стоит.

— Попрощались с Маттео Кассьерой после его перехода в «Зенит»?

— Да, он приезжал к нам в Питере на базу, где мы находились перед игрой с «Зенитом». Пожелал удачи, сказал теплые слова.

— Как скажется его уход на команде?

— Конечно, он классный, сильный нападающий. На мой взгляд, он сильнейший форвард прошлого сезона, потому что человек абсолютно футбольный. И работа с мячом, и понимание игры. Это существенная потеря, но незаменимых футболистов нет. Думаю, найдем замену. Либо во внутренних резервах, либо будут трансферы.

— Непривычно готовиться к сезону дома, без заграничных выездов?

— Очень комфортно. Лично мне доставляет огромное удовольствие. Поля прекрасные, условия проживания отличные. Поэтому смысла уезжать вообще не вижу. Мне и в России отлично.

— По поводу сборов у сторонников заграничных выездов есть несколько стереотипов. Например, такой — в относительной изоляции за рубежом без возможности поехать домой после тренировок футболисты будут сосредоточены на работе, не отвлекаясь на личные дела.

— Это зависит от профессионализма футболистов. Отвлекаться можно и на сборах в условной Австрии. Можно уехать из команды и пропасть на два дня. У нас все профессионалы и знают, как готовиться к сезону. Поэтому тренировки всегда стоят на первом месте. Что касается личного времяпрепровождения — если ты встретишься с семьей после вечерней тренировки, то это будет только в плюс психологически.

— Помните такие случаи, как пропажа игрока на два дня во время сборов?

— Лично со мной такого не случалось, но были люди в моей карьере, которые — да… (смеется). Не хочу сейчас уже уточнять.

— Еще один стереотип: непросто найти разнообразных противников на контрольные матчи, если не едешь за границу. Есть неудобство в связи с тем, что играть приходится на сборах против тех же самых команд, с которыми будете встречаться в чемпионате?

— Нет. Во-первых, мы обращаем внимание прежде всего на свою игру, на свои взаимодействия. Так что здесь без разницы, с кем играть. Во-вторых, когда играешь с русскими командами, то все тебя знают, есть уважительное отношение со стороны соперника, все стараются беречь друг друга перед сезоном.