Девушка заявила об избиении на концерте «Руки Вверх» в Москве

Девушка заявила в полицию о том, что ее избили на концерте «Руки Вверх» в «Лужниках». По данным «Известий», пострадавшая сказала правоохранителям, что на нее набросилась неизвестная девушка и ударила в лицо.

Кроме того, еще одна посетительница концерта обратилась к стражам порядка с заявлением о том, что у нее украли телефон стоимостью 100 тыс. рублей.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В апреле на концерте певца Трофима (Сергея Трофимова) в Театре Российской армии два человека упали с балкона. Во время концерта их позвали выйти на сцену. Молодой человек, предположительно, был пьян, оступился и схватился за девушку, чтобы не упасть. В итоге они упали с балкона вдвоем. Мужчина скончался, женщина была госпитализирована.