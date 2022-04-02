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Стали известны детали падения людей с балкона на концерте Трофима

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Стали известны детали инцидента с гибелью молодого человека при падении с балкона на концерте певца Трофима (Сергея Трофимова) в Театре Российской армии 2 апреля.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с балкона на находившуюся в зале женщину.

Однако теперь «Известия» выяснили, что с балкона упали двое — парень и девушка.

Так, во время концерта их позвали выйти на сцену. Молодой человек, предположительно, был пьян, оступился и схватился за девушку, чтобы не упасть. В итоге они упали с балкона вдвоем. Мужчина скончался, женщина была госпитализирована.

Об инциденте узнали «Известия» ранее в субботу. Отмечалось, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Сам Трофимов не смог рассказать о случившемся. По его словам, во время концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Он добавил, что концерт не прерывался из-за инцидента.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

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