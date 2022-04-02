Мужчина выпал с балкона в Театре Российской армии и погиб

В московском Театре Российской армии в субботу, 2 апреля, мужчина выпал с балкона и, предположительно, погиб.

Как выяснили «Известия», инцидент произошел во время юбилейного концерта музыканта Сергея Трофимова. Также пострадала 37-летняя женщина — зритель упал прямо на нее.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние ее оценивается как тяжелое.

Кроме того, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

Сам Трофимов в беседе с «Известиями» не смог рассказать о случившемся. По его словам, во время концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Он добавил, что концерт не прерывался из-за инцидента.

22 марта сообщалось, что в Москве выпал из окна физик-экспериментатор Константин Кешишев, от полученных травм ученый скончался. Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице. В квартире ученого была обнаружена предсмертная записка.