В России стали больше производить игристых вин

Российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин в мае этого года. Об этом 3 июля сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В сравнении с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тыс. декалитров.

Отмечается, что производство начало постепенно расти с февраля этого года, когда прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал). В марте зафиксировано увеличение на 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — на 30% (до 872 тыс. дал).

Таким образом, всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Эксперты полагают, что катализатором производства отечественных игристых вин могли стать трудности с импортом.

Ранее, 20 июня, в Пскове состоялся фестиваль российского вина. В нем приняли участие 40 виноделен.

До этого, 7 апреля, «Роскачество» сообщило «Известиям», что в 2022 году в картах ресторанов появится втрое больше российских вин. Там также добавили, что будут созданы полноценные разделы с описаниями винных регионов.