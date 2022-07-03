Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Общество
Роспотребнадзор заявил об эффективности профилактических мер против оспы обезьян
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Армия
ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии

В России стали больше производить игристых вин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин в мае этого года. Об этом 3 июля сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

От винта: треть российского вина начнут выпускать с крышками вместо пробок
Почему производители решили сменить тару и как это скажется на качестве напитков

В сравнении с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тыс. декалитров.

Отмечается, что производство начало постепенно расти с февраля этого года, когда прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал). В марте зафиксировано увеличение на 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — на 30% (до 872 тыс. дал).

Таким образом, всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Эксперты полагают, что катализатором производства отечественных игристых вин могли стать трудности с импортом.

Ранее, 20 июня, в Пскове состоялся фестиваль российского вина. В нем приняли участие 40 виноделен.

До этого, 7 апреля, «Роскачество» сообщило «Известиям», что в 2022 году в картах ресторанов появится втрое больше российских вин. Там также добавили, что будут созданы полноценные разделы с описаниями винных регионов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022