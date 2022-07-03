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Певец Егор Крид попал в больницу

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певец Егор Крид попал в больницу. Об этом в воскресенье, 3 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.

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Артист опубликовал фото из больничной палаты и подчеркнул, что он «весь обвешан проводами» и весь день разговаривает с врачами.

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… это моя «хата» на выходные. <...> Сегодня было всё, даже сеанс гипноза. Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах. <...> Общее состояние — пойдет», — написал Крид.

Егор Крид — российский певец, рэпер, автор песен. Сольную карьеру начал в 2011 году, является автором и исполнителем собственных песен. Среди хитов певца такие песни, как «Потрачу», «Самая-самая», «Голубые глаза» и другие.

28 марта телеведущий Валдис Пельш был госпитализирован в Москве с болями в сердце. Отмечалось, что журналист почувствовал себя плохо и скорой помощью был доставлен в специализированную клинику.

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