Часть обязанностей Елизаветы II сократили в пользу принца Чарльза

Обязанности королевы Великобритании Елизаветы II впервые в истории государства частично сократили. Как сообщает 3 июля издание Daily Mail, теперь часть из них возьмет на себя старший сын королевы и первый в очереди на трон 73-летний принц Чарльз.

Список обязанностей 96-летней королевы решили отредактировать после того, как в Великобритании в июне отпраздновали «платиновый юбилей» главы монархии — ее 70-летие правления на троне.

Теперь, в частности, Елизавета II не будет принимать участие в церемонии государственного открытия парламента, которое раньше были закреплено за нею конституционным собранием. Однако продолжит «умеренно и дальше оставаться главою нации и главою государства».

До новой редакции обязанности королевы включали в себя государственное открытие парламента, назначение премьер-министра, а также нанесение и прием государственных визитов, изложенных в списке из 13 пунктов. Теперь они были смягчены более расплывчатыми формулировками, в которых говорится, что роль королевы «включает в себя целый ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и что она только «принимает» других посещающих глав государств.

5 июня сообщалось, что британские знаменитости поздравили королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием правления. Среди поздравивших королеву были группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, немецкий композитор Ханс Циммер, бывшая первая леди США Мишель Обама и анимированный медвежонок Паддингтон. Сама Елизавета II наблюдала за концертом из Виндзорского замка под Лондоном, так как в последнее время она испытывает дискомфорт после долгих мероприятий.

Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году ей исполнилось 96 лет. Глава британской королевской семьи стала первым в истории монархом страны, который отметил платиновый юбилей.

В июне 2021 года биограф главы монархии Мэтью Деннисон назвал причины, по которым Елизавета II откажется от престола. Основанием для такого судьбоносного решения, как Елизавета II рассказала в письме своей кузине Маргарет Роудс, может стать ее заболевание болезнью Альцгеймера. Также Елизавета II снимет с себя полномочия, если у нее случится инсульт.