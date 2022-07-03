Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Курске ПВО сбила два украинских беспилотника «Стриж»
Общество
После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены
Мир
В ЛНР заявили о критических потерях украинской армии
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Теткино
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Общество
Эксперты спрогнозировали падение цен на жилье на 20-25% к ноябрю
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Армия
ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии

Часть обязанностей Елизаветы II сократили в пользу принца Чарльза

0
Фото: Jane Barlow/Pool via REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязанности королевы Великобритании Елизаветы II впервые в истории государства частично сократили. Как сообщает 3 июля издание Daily Mail, теперь часть из них возьмет на себя старший сын королевы и первый в очереди на трон 73-летний принц Чарльз.

Последняя на троне: празднование платинового юбилея царствования Елизаветы II ударит по Британии
Приведут ли скандалы в королевской семье к отказу от монархии

Список обязанностей 96-летней королевы решили отредактировать после того, как в Великобритании в июне отпраздновали «платиновый юбилей» главы монархии — ее 70-летие правления на троне.

Теперь, в частности, Елизавета II не будет принимать участие в церемонии государственного открытия парламента, которое раньше были закреплено за нею конституционным собранием. Однако продолжит «умеренно и дальше оставаться главою нации и главою государства».

До новой редакции обязанности королевы включали в себя государственное открытие парламента, назначение премьер-министра, а также нанесение и прием государственных визитов, изложенных в списке из 13 пунктов. Теперь они были смягчены более расплывчатыми формулировками, в которых говорится, что роль королевы «включает в себя целый ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и что она только «принимает» других посещающих глав государств.

5 июня сообщалось, что британские знаменитости поздравили королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием правления. Среди поздравивших королеву были группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, немецкий композитор Ханс Циммер, бывшая первая леди США Мишель Обама и анимированный медвежонок Паддингтон. Сама Елизавета II наблюдала за концертом из Виндзорского замка под Лондоном, так как в последнее время она испытывает дискомфорт после долгих мероприятий.

Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году ей исполнилось 96 лет. Глава британской королевской семьи стала первым в истории монархом страны, который отметил платиновый юбилей.

В июне 2021 года биограф главы монархии Мэтью Деннисон назвал причины, по которым Елизавета II откажется от престола. Основанием для такого судьбоносного решения, как Елизавета II рассказала в письме своей кузине Маргарет Роудс, может стать ее заболевание болезнью Альцгеймера. Также Елизавета II снимет с себя полномочия, если у нее случится инсульт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022