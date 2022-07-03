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Лопнули стекла: последствия разрушения домов в Белгороде

Повреждения получили 11 многоэтажек и 39 частных строений
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Серия хлопков произошла в ночь на воскресенье, 3 июля, в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предположительно, сработала система ПВО. В результате погибли три человека, четверо пострадали. Пять частных домов полностью разрушены, частично повреждены 11 многоэтажных строений и 39 частных. В Минобороны сообщили, что Киев нанес преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода. Кадры с места происшествия — в фотогалерее «Известий»
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Как уточняется, в числе пострадавших 10-летний ребенок
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Глава региона сообщил о частичном разрушении 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Помимо этого, повреждены не менее 39 частных жилых домов на улицах Маяковского, Попова, Павлова
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Власти планируют осуществить подомовой и поквартирный обход для фиксации всех разрушений. Также будет обеспечено восстановление всех зданий
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Подрядные организации в ближайшее время проведут все необходимые замеры и приступят к работам
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Как уточняет мэрия города, восстановительные работы начнутся уже сегодня, 3 июля
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
Пострадавшие также могут сообщить об ущербе на единый телефонный номер. Операторы линии 122 принимают звонки круглосуточно
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Во многих домах повреждено остекление
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Поврежденные жилые дома в Белгороде
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Гладков объезжает поврежденные дома и встречается с жильцами. Он сообщил, что уже пообщался с жильцами дома 29 на 2-м Южном переулке, где загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших там нет
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