Лопнули стекла: последствия разрушения домов в Белгороде

Серия хлопков произошла в ночь на воскресенье, 3 июля, в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предположительно, сработала система ПВО. В результате погибли три человека, четверо пострадали. Пять частных домов полностью разрушены, частично повреждены 11 многоэтажных строений и 39 частных. В Минобороны сообщили, что Киев нанес преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода. Кадры с места происшествия — в фотогалерее «Известий»