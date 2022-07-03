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Житель поврежденного дома в Белгороде рассказал о своих погибших соседях

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Житель поврежденного дома №23 по улице Маяковского в Белгороде Алексей Русанов рассказал «РИА Новости» о соседской погибшей семье в воскресенье, 3 июля.

Мужчина уточнил, что в доме ночевала семья из Харькова, флигель, где они жили, «разворотило».

«Из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия», — уточнил местный житель.

Русанов сообщил, что ЧП произошло, пока он и его супруга спали. Услышав хлопки, успели выбежать на улицу и остаться невредимыми.

По словам хозяина, пожар его дома начался с угла здания, а к приезду пожарных начала гореть уже и крыша.

Повреждения также получил соседний дом номер 25 по улице Маяковского и автомобили.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек после серии хлопков в областном центре. Кроме того, пострадали четыре человека: в больницу доставлены взрослый мужчина — в тяжелом состоянии — и ребенок 10 лет.

«Известия» опубликовали интервью с местной жительницей, в квартире которой выбило окна.

25 июня в Белгородской области был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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