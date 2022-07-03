Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М1»

Минобороны РФ 3 июля опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «ТОР-М1» Западного военного округа.

На кадрах видно, как ЗРК движется на место и обследует радиочастотные волны. После того как цель будет отслежена, ее поразят мощным ударом боеголовок.

«Зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны круглосуточно продолжают обеспечивать войскам надежную защиту от нападения воздушных объектов противника», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

ЗРК «Тор-М1» рассчитан на работу с практически любыми типами летательных аппаратов: от самолетов и вертолетов до баллистических ракет и беспилотников.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) России удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Явкино в Николаевской области. Кроме того, сбиты еще 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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