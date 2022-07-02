Российские ПВО сбили МиГ-29 Украины в Николаевской области

Средствам противовоздушной обороны (ПВО) России удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Явкино в Николаевской области. Кроме того, сбиты еще 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили 2 июля в Минобороны РФ.

«Также перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области», — сообщил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметили в военном ведомстве, противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, в районах Верхнекаменки и Золотаревки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава. Также российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили до 120 украинских военнослужащих в Артемовске. Еще до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники уничтожены на территории тракторного завода Харькове.

За сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 32-х районах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией поразили 39 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живую силу и военную технику в 302-х районах.

В этот же день Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций ВСУ. Отмечается, что танкисты используют сложный тактический элемент — «фланговую стрельбу» в движении из танкового вооружения и скорострельных пушек БТР.

10 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что украинская армия с начала спецоперации потеряла до 10 тыс. военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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