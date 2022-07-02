Посол ЛНР в Москве допустил восстановление северодонецкого «Азота»

Предприятие «Азот», расположенное в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), подлежит восстановлению. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил посол республики в Москве Родион Мирошник.

«Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилеты по проходным. Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Но естественно, должны дать оценку [его состоянию] специалисты: технологи, инженеры. Заработает завод — вернется жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению — так он даст возможность возродиться ему заново», — рассказал посол в беседе с ТАСС.

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