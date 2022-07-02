Глава Siemens Healthineers резко ответил на нападки из-за работы в РФ

Прекращение работы немецкой медицинской компании Siemens Healthineers в России было бы недопустимым как с юридической, так и с этической точек зрения. Об этом 1 июля заявил глава фирмы Йохен Шмитц, отвечая на вопрос, почему Siemens Healthineers продолжает деятельность в РФ, хотя материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране после начала спецоперации на Украине.

«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции. И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» — сказал он в интервью газете Die Welt.

Журналист потребовал объяснений, почему Siemens Healthineers не уходит с российского рынка полностью, на что финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.

Шмитц добавил, что компания продолжает выполнять договорные обязательства в РФ и не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.

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