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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В Москве в связи с ожидающейся в воскресенье, 3 июля, высокой температурой воздуха объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом предупредили 2 июля в Гидрометцентре.

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По данным метеорологов, аномально высокая температура воздуха установится в воскресенье с 10 утра до 18 часов.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 10 часов 3 июля до 18 часов 3 июля. Местами до 30-32», — цитирует сообщение синоптиков «Газета.Ru».

Гидрометцентр также добавил, что в период с 3 по 5 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-32 градуса. Сохраняется пожарная опасность.

Накануне в Москве и Московской области объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за угроз пожаров.

Ранее в этот день сообщалось, что в субботу москвичей ожидает переменная облачность и преимущественное отсутствие осадков и до 28 градусов тепла. Днем в Москве температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — до +16 градусов.

Накануне стилист, создатель бренда одежды Анастасия Барышева рассказала, как одеваться на работу в офисе в жару. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что натуральные ткани и светлая расцветка в сочетании со строгими фасонами помогут соблюдать деловой дресс-код в жаркую погоду.

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