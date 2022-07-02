Синоптики спрогнозировали до 28 градусов в Московском регионе 2 июля

Переменная облачность, преимущественное отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 2 июля. Соответствующие сведения опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — до +16 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне, 1 июля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала жаркую погоду с температурными показателями выше 32 градусов на выходные в Москве и области — 2 и 3 июля. При этом специалист указала, что плотный северо-западный ветер создаст комфортные условия для жителей региона.