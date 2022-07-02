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Прыгать надо: как проходят знаменитые скачки в Сиене

Площадь дель Кампо наводнили зрители со всего мира
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Дважды в год, 2 июля и 16 августа, в итальянскую Сиену стекаются поклонники конного спорта на знаменитые скачки Палио. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Сиенское Палио (известное в Италии как Il Palio) — традиционные скачки, проходящие в Сиене (Италия) дважды в год: 2 июля и 16 августа
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Из 17 имеющихся в Сиене контрад в состязании 2 июля участвуют семь, не принимавших участия в июльских скачках предыдущего года, плюс три из оставшихся 10, которые определяются жребием, всего же стартуют 10 участников; такой же порядок действует и применительно к августовским скачкам
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Каждая контрада имеет свой герб и традиционные цвета, в которые одевается представляющий ее всадник
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Палио, проходящее 2 июля, названо Палио ди Провензано в честь Мадонны ди Провензано, одноименной церкви в Сиене
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Палио, проходящее 16 августа, называется Палио делла Ассунта в честь Вознесения Богоматери
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Тысячи зрителей со всего света наполняют площадь дель Кампо до предела в день проведения Палио
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Великолепный ритуал, Кортео Сторико, предшествующий скачкам, притягивает зрителей со всего света
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Флаги и гербы контрад вывешиваются на здании Палаццо Коммунале на площади
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Первое Палио в современном понимании было устроено еще в 1656 году
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Выигравшая контрада празднует победу на улицах города еще несколько дней после скачек
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