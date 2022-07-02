Прыгать надо: как проходят знаменитые скачки в Сиене

Из 17 имеющихся в Сиене контрад в состязании 2 июля участвуют семь, не принимавших участия в июльских скачках предыдущего года, плюс три из оставшихся 10, которые определяются жребием, всего же стартуют 10 участников; такой же порядок действует и применительно к августовским скачкам