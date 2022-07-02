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Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ

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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 2 июля.

Около 2 тыс. бойцов теробороны ВСУ находятся в окруженном Лисичанске. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50% личного состава. В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения первого батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады в Харькове. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщили в ведомстве.

27 июня замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Вместе с тем 10 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что украинская армия с начала спецоперации потеряла до 10 тыс. военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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