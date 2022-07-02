Затопленный после удара «Точкой-У» корабль «Саратов» подняли на поверхность

В порту Бердянска затопленный в марте текущего года после удара ракетой Украины «Точка-У» десантный корабль «Саратов» подняли на поверхность. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале в пятницу, 1 июля.

«Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир», — сказал Рогов.

Утром 24 марта корабль получил повреждения после обстрела баллистическими ракетами «Точка-У» украинскими военными, по заявлению Генштаба ВСУ, при разгрузке. Судно, как отметил Рогов, было затоплено экипажем «во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара».

БДК «Саратов» вместе с БДК «Новочеркасск», БДК «Цезарь Куников», БДК «Орск» и другими кораблями принял участие в специальной военной операции на Украине.

Отмечалось, что удары «Точкой-У» с целью прервать поставки продовольствия, топлива и других жизненно важных грузов для жителей освобожденных территорий Запорожья и беженцев из Мариуполя наносились украинской стороной неоднократно.

Украинские власти ведут военные действия против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота, с 2014 года. 17 февраля 2022 года ситуация в регионе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о помощи и признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».