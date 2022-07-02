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В Перми раскрыли убийство таксиста спустя 15 лет

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Фото: Управление СК РФ по Пермскому краю
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В Перми задержали мужчину по подозрению в убийстве водителя такси 15 лет назад. Об этом 1 июля сообщило СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в феврале 2007 года несовершеннолетний парень в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль. Для реализации плана молодой человек сел в такси, а после поездки напал на водителя и ударил ножом по телу.

«Осознавая, что мужчина скончался, злоумышленник с места преступления скрылся. На первоначальном этапе расследования лицо, причастное к совершению данного преступления, установить не удалось. Несмотря на это, работа по уголовному делу не прекращалась», — отмечается в публикации.

Следователи задержали ранее судимого местного жителя Перми, который признал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

Ранее, 30 июня, в Красноярском крае нашли супружескую пару с признаками насильственной смерти. На их телах обнаружили ножевые ранения.

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