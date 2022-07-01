В Красноярском крае нашли зарезанной супружескую пару

На улице недалеко от Дома культуры в поселке Нижняя пойма Красноярского края 30 июня нашли супружескую пару с признаками насильственной смерти. Об этом 1 июля сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

«30 июня 2022 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении тел 29-летней женщины и 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — заявили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На телах убитых были обнаружены ножевые ранения. СК занимается поисками причастных к совершению преступления.

29 июня в мусорном баке в центре Липецка было обнаружено тело мужчины. Как позже выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения, когда его засунули в бак решившие подшутить друзья.