Тело мужчины нашли в мусорном баке в Липецке

Тело мужчины было обнаружено в мусорном баке в центре Липецка. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону начало расследование.

Как выяснилось, мужчину в состоянии алкогольного опьянения засунули в бак друзья, решившие пошутить.

На кадрах, которые запечатлела уличная камера, видно, как один из друзей укатил контейнер к гаражам, а затем несколько парней пинками вернули его обратно. Вскоре злоумышленники заметили, что их приятель не дышит, но не стали вызывать скорую помощь. Вместо этого они перевернули бак и оставили его на дороге.

Компанию задержали. Экспертиза показала, что мужчина умер не от травм, а от отравления спиртным.

В конце марта сотрудники калужского завода обнаружили тело младенца в ходе сортировки мусора на производственной ленте. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.