В Санкт-Петербурге 2 июля отметят «День Достоевского»

В эту субботу, 2 июля, в Санкт-Петербурге 13-й раз отметят «День Достоевского». В программу акции вошло посещение музеев, театров и прогулки по маршрутом в соответствии с хронотопом произведений писателя.

В музее Достоевского с 12:00 до 15:00 волонтеры проведут бесплатные экскурсии с рассказами о жизни петербургского писателя, об истории создания его произведений, а также покажут адреса, связанные с судьбой автора и его героями, говорится на сайте музея.

Кроме того, музей организует уличный спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание» в жанре хоррор. Его покажут два раза: в 12:15 и 14:00 у входа в музей (Кузнечный переулок 5/2).

Помимо музея, названного в честь писателя, участниками акции стали Русский музей, музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Всероссийский музей А. С. Пушкина и Михайловский замок, а также городские театры и библиотеки.

Дату праздника выбрали не случайно — она связана с романом «Преступление и наказание», события которого начинаются в жаркие июльские дни.