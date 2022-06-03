Дни пушкинской поэзии откроются в Пскове с театральных представлений

В Пскове сегодня, 3 июня, открываются Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Театрализованная часть проекта начнется на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове.

Четыре творческих коллектива представят интерактивную программу: это будут «Великанцы» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат», «Декаданс» «Странствующих кукол господина Пэжо», мобильный аттракцион «Сказки Пушкина. Картония» и барабанное шоу DrumTime, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на Театрально-концертную дирекцию.

Зрители увидят шоу четырехметровых кукол классиков русской литературы — Федора Достоевского, Николая Гоголя и Александра Пушкина. Рядом с ними окажутся странные белые создания, которые легким касанием погрузят зрителей в свой таинственный мир. Уличное действие продолжит «Страна Картония» — мультижанровый международный проект из Москвы. Представление пройдет в сопровождении группы DrumTime, команды барабанщиков из Санкт-Петербурга.

Все четыре творческих коллектива можно будет увидеть в субботу в Пушкинских Горах, где они представят гостям поляны свои творческие проекты в более развернутом виде.

Помимо поляны торжества охватят набережную реки Сороти, где пройдет праздничная регата самодельных корабликов к 350-летию Петра Великого. Мероприятия развернутся и на площадке у ветряной мельницы, на поляне у Мельничного пруда в деревне Бугрово.

В воскресенье основное действие фестиваля развернется в Дендропарке Пскова. Зрители увидят спектакль «Сны над темной водой» по произведениям Пушкина. Постановку представит столичный авторский театр «Эскизы в пространстве». Действие развернется на десяти плотах, а гости будут наблюдать за ним с берега Утиного пруда.

Финальной точкой Дней пушкинской поэзии и русской культуры в понедельник, 6 июня, станет заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах, пишет Псковское агентство информации.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке Минкульта РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре.