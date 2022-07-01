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Пожар на 800 кв. м локализовали в ресторанно-гостиничном комплексе Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупный пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м в ресторанно-гостиничном комплексе в подмосковном Раменском городском округе. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба подмосковного МЧС России.

«1 июля в 19:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменское, улица Королева, дом 27 а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли. В 22:45 — локализация пожара на площади 800 кв. м», — рассказали в ведомстве.

По данным «Известий», в ходе пожаротушения огонь перекинулся с крыши комплекса на мансарду, была угроза нижним этажам. Также очевидцы сообщили, что до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее, 29 июня, ангар с шинами загорелся на юге Москвы. Огнем было охвачено 500 кв. м. Пожар вспыхнул по адресу: Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3. Очевидцы выкладывали в соцсетях видео, на которых был виден высокий столб густого черного дыма.

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