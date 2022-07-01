Эксперт рассказал о развороте «Роснефти» на Восток

Представители британской компании ВР не приняли участие в собрании акционеров «Роснефти», отказавшись от голосования. Об этом сообщает Служба раскрытия информации ИА «Интерфакс».

Ранее ВР заявляла о своем намерении выйти из состава акционеров «Роснефти», однако, по имеющимся данным, никаких конкретных действий по выходу из акционерного капитала она не предприняла, при этом отказавшись от голосования в собрании акционеров.

«ВР уже очень давно объявила о том, что хочет выйти из состава "Роснефти", но никаких конкретных действий по выходу из акционерного капитала она не предприняла. [Теперь] она совершила очередной демарш, который заключается в том, что она отказалась от участия в голосовании. Это несколько странно», — сказал в эфире радиостанции BFM ведущий эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК», доцент Финансового университета при Правительстве России Валерий Андрианов.

Собрание акционеров «Роснефти» одобрило выплату дивидендов за 2021 год и избрало новый состав совета директоров. Его председателем стал Тайеп Бельмахди.

По мнению Андрианова, это и другие решения, принятые собранием акционеров компании, однозначно свидетельствуют о повороте «Роснефти» на Восток и усилении ее стратегических интересов в этом регионе.

«Очень важно, что дивиденды получат, во-первых, российское государство, которое является главным акционером "Роснефти", а во-вторых, якорный зарубежный акционер — Катарский Суверенный Фонд. Эта ситуация показывает, что остаются очень хорошие возможности для взаимодействия "Роснефти" с инвесторами с Востока», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, поворот интересов «Роснефти» на Восток выглядит не только логичным, но и наиболее логичным. «На фоне того, что западные инвесторы отказываются от сотрудничества с Россией и ее нефтегазовыми компаниями, очень важно развивать сотрудничество с компаниями, которые приходят к нам из Азии», — заявил в этой связи Валерий Андрианов.