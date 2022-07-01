Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом
Мир
Более 30 стран выступили за исключение россиян из спортивных федераций
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19

Глава МВД Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение сотрудниками ГИБДД средств фиксации, которые работают в ручном режиме, сообщила в пятницу, 1 июля, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Цифровой жезл: ГИБДД переходит на электронный формат
В Госавтоинспекции рассказали о новшествах, которые ждут автомобилистов

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «МВД Медиа».

Глава МВД заявил об этом в поздравительном обращении сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днем рождения службы, который будет отмечаться 3 июля. Министр указал, что благодаря развитию системы фотовидеофиксации число аварий из-за превышения скорости на дорогах сократилось на треть.

«На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — добавил он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин поприветствовал решение главы МВД, так как приборы использовались как «инструмент давления на водителей» и становились причиной коррупции на местах.

«Это давняя история. Это хорошо, что их запрещают. Их запрещали уже и раньше приказами руководства Госавтоинспекции. Но до сих пор в некоторых регионах используют такие комплексы, совершенно реликтовые, и это, конечно, часто становится причиной коррупции на местах», — пояснил эксперт в беседе с «Газета.Ru».

В апреле 2022 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, Центра организации дорожного движения, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Было предложено вернуть в России наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022