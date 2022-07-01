Глава МВД Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение сотрудниками ГИБДД средств фиксации, которые работают в ручном режиме, сообщила в пятницу, 1 июля, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «МВД Медиа».

Глава МВД заявил об этом в поздравительном обращении сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днем рождения службы, который будет отмечаться 3 июля. Министр указал, что благодаря развитию системы фотовидеофиксации число аварий из-за превышения скорости на дорогах сократилось на треть.

«На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — добавил он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин поприветствовал решение главы МВД, так как приборы использовались как «инструмент давления на водителей» и становились причиной коррупции на местах.

«Это давняя история. Это хорошо, что их запрещают. Их запрещали уже и раньше приказами руководства Госавтоинспекции. Но до сих пор в некоторых регионах используют такие комплексы, совершенно реликтовые, и это, конечно, часто становится причиной коррупции на местах», — пояснил эксперт в беседе с «Газета.Ru».

В апреле 2022 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, Центра организации дорожного движения, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Было предложено вернуть в России наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер.