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Экономист Гринберг рассказал о состоянии Горбачева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг рассказал в пятницу, 1 июля, о состоянии первого президента СССР Михаила Горбачева. Накануне Гринберг навестил бывшего главу советского государства в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Было отмечено, что у Горбачева есть сахарный диабет, проблемы с почками, и ему делают диализы (процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. — Ред.).

«Как себя чувствует? Ну более-менее. Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема меняется произвольно», — рассказал он в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам экономиста, 91-летний Горбачев живет в больнице уже около трех лет. Там его навещают родственники и близкие.

«У него хорошие условия там, квартира практически. За ним смотрят хорошо, и он очень привык к этому», — добавил Гринберг.

Ранее, 20 июня, в окружении политика рассказали, что состояние здоровья Горбачева хуже не становится, за ним беспрерывно наблюдают врачи ЦКБ, пишет «Москва 24».

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель Пост генсека ЦК КПСС он занимал с 1985 по 1991 год. С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — с 1990 по 1991 год. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

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