Массовое ДТП произошло на Золотом мосту во Владивостоке

Во Владивостоке на Золотом мосту столкнулись сразу три автомобиля. Об этом 1 июля сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на местный Telegram-канал.

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Prius врезался в двигавшийся впереди Mitsubishi Delica, который затем столкнулся с Subaru Forester. Серьезные механические повреждения получил автомобиль Toyota Prius.

О пострадавших и погибших информации нет. Однако известно, что битые машины заняли целую полосу движения, затруднив проезд на данном участке.

Ранее 1 июля сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) автомобилист устроил массовое ДТП на парковке на улице Зейской. Управляя Toyota Vitz, он совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Corolla Fielder, Nissan Note и Toyota Cresta.