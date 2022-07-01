Автомобилист устроил массовое ДТП на парковке в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) на парковке на улице Зейской произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает старший инспектор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

«1 июля в 10:39 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома по Зейской, 89 водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Corolla Fielder, Nissan Note и Toyota Cresta», — рассказала Самарина.

В результате столкновения никто не пострадал. Машины получили механические повреждения, пишет ИА PriamurMedia.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вечером 29 июня два легковых автомобиля и «Газель» столкнулись на КАД в Петербурге. В результате аварии один человек погиб.