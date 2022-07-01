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Политолог оценил изменения в РФ после принятия поправок в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В 2020 году в России прошло голосование по поправкам в Конституцию, которые были одобрены почти 78% населения. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в пятницу, 1 июля, в беседе с «Известиями» рассказал об их влиянии на страну за прошедшие два года.

«Принятые поправки в Конституцию стали руководством для действий для российских властей, основой для принятия важных решений и отразились на жизни каждого гражданина. Так, поправки сделали принципы социально ориентированной политики стандартом, к которому теперь стремятся все уровни власти и от которого они уже просто не имеют права отказаться. Их обязанность — построение социального государства», — отметил он.

Данилин указал на то, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был установлен не ниже прожиточного минимума и после этого регулярно корректируется. Также были сохранены все социальные обязательства, несмотря на внешние вызовы. Помимо этого, теперь в соответствии с Конституцией индексация пенсий проводится не менее раза в год.

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Как напомнил политолог, в Основном законе РФ были гарантированы традиционные ценности и их сохранение.

«Традиционные ценности — это в том числе провозглашение союза мужчины и женщины в качестве единственно возможного варианта брачного союза. Это оберегает нас от тлетворного влияния западных ценностей — однополых браков, гендерной идентичности и так далее», — подчеркнул Данилин.

Помимо этого, были установлены выплаты детям от 8 до 16 лет в семьях с маленьким уровнем дохода, проиндексирован материнский капитал по реальному уровню инфляции. Кроме того, повышаются пособия по уходу за ребенком, вырастает страховая сумма для женщин-военнослужащих. Эксперт добавил, что Конституция провозглашает детей приоритетом государственной политики. Так, наблюдается усиление роли воспитания в школах, появление советников. Также организуются массовые детские и юношеские движения, что, по словам эксперта, тоже крайне важно.

Помимо этого, поправки касались и системы здравоохранения. В частности, их реализацией этих стала модернизация фельдшерско-акушерских пунктов, которые теперь являются более доступными для жителей села и отдаленных районов.

«Наиболее важными являются поправки, касающиеся государственного суверенитета и приоритета национального законодательства. Мы видели, как Европейский суд по правам человека последние годы нашего там участия фактически только и занимался тем, что принимал решения, направленные против РФ. Казалось бы, неужели нет других стран? Но для ЕСПЧ других государств как будто не стало», — отметил политолог.

По его словам, приоритет российского законодательства над международным очень важен, поскольку всё это позволило противостоять серьезному давлению коллективного Запада в условиях спецоперации РФ по защите Донбасса, а также обеспечило стабильность национальной политической системы.

«Важными являются и поправки по поддержке истории и национальной идентичности, культуры, исторической памяти. Поэтому попытки переписать нашу историю внутри страны уже не пройдут», — заключил Данилин.

Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин отметил, что принятые поправки не только укрепили влияние парламента, но и создали условия для формирования независимой страны без вмешательства извне.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что «именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране».

Поправки в Конституцию России были предложены Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Голосование по поправкам завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92% населения, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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