Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

Австрийская партия открыла пивной фонтан в Вене

0
Фото: Die Bierpartei/Siegfried Leitner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На центральной площади Вены Шварценбергплатц открылся временный пивной фонтан, который соорудили члены австрийской Партии пива, таким образом выполнив свое предвыборное обещание. Об этом сообщает 1 июля газета Kleine Zeitung.

Противоборствующий лагер: энергокризис оставит европейцев без пива
В Великобритании заканчивается стеклотара, а в Германии стремительно дорожает солод

Партия пива была избрана в окружной совет 11-го округа Вены еще два года назад, и перед этим дала заметное предвыборное обещание открыть «пивной фонтан» по случаю своей победы, однако этого не случилось в связи с пандемией коронавируса.

Правда, радоваться фонтану жителям Вены придется недолго. Как отметил лидер партии Доминик Влазны, который является лидером венской музыкальной панк-группы Turbobier («Турбопиво»), у необычного «памятника» c четырьмя кранами не будет постоянного места по бюрократическим причинам. Поэтому Влазны намерен брать мобильный фонтан на мероприятия своей партии.

По данным СМИ, Партия пива также использовала открытие алкогольного памятника, чтобы снова мобилизовать своих сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии этой осенью, на пост которого намерен баллотироваться и Влазны.

Согласно статистике, Австрия занимает второе место в мире по потреблению пива на душу населения (после Чехии) — на каждого австрийца приходится по 107,8 л выпитого пива ежегодно.

Из-за коронавирусных ограничений второй год подряд отменяется пивной фестиваль Октоберфест и в соседней с Австрией Баварии. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена, где обычно проходит мероприятие, в 2020 году сообщил, что это экономически трудное решение, поскольку на Октоберфест обычно съезжаются до 6 млн человек со всего мира.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022