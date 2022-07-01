Австрийская партия открыла пивной фонтан в Вене

На центральной площади Вены Шварценбергплатц открылся временный пивной фонтан, который соорудили члены австрийской Партии пива, таким образом выполнив свое предвыборное обещание. Об этом сообщает 1 июля газета Kleine Zeitung.

Партия пива была избрана в окружной совет 11-го округа Вены еще два года назад, и перед этим дала заметное предвыборное обещание открыть «пивной фонтан» по случаю своей победы, однако этого не случилось в связи с пандемией коронавируса.

Правда, радоваться фонтану жителям Вены придется недолго. Как отметил лидер партии Доминик Влазны, который является лидером венской музыкальной панк-группы Turbobier («Турбопиво»), у необычного «памятника» c четырьмя кранами не будет постоянного места по бюрократическим причинам. Поэтому Влазны намерен брать мобильный фонтан на мероприятия своей партии.

По данным СМИ, Партия пива также использовала открытие алкогольного памятника, чтобы снова мобилизовать своих сторонников в преддверии выборов федерального президента Австрии этой осенью, на пост которого намерен баллотироваться и Влазны.

Согласно статистике, Австрия занимает второе место в мире по потреблению пива на душу населения (после Чехии) — на каждого австрийца приходится по 107,8 л выпитого пива ежегодно.

Из-за коронавирусных ограничений второй год подряд отменяется пивной фестиваль Октоберфест и в соседней с Австрией Баварии. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена, где обычно проходит мероприятие, в 2020 году сообщил, что это экономически трудное решение, поскольку на Октоберфест обычно съезжаются до 6 млн человек со всего мира.