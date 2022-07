Глава комиссии Lancet Сакс признал создание коронавируса в лаборатории

Коронавирус создали в лаборатории. Об этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet заявил на конференции в Испании, сообщает проект Truth Over News газеты The Epoch Times.

«Более того, он (Сакс. — Ред.) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.

Он подчеркнул, что «невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории», передает RT.

28 июня Гебрейесус заявил в ходе брифинга в Женеве, что уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции, пишет «Москва 24».

Ранее, 27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что китайские власти не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.