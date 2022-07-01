Суд оставил в силе решение об отстранении Федерации гандбола России

Суд Европейской гандбольной федерации (EHF) отклонил апелляцию на отстранение Федерации гандбола России. Об этом 1 июля сообщается на сайте EHF.

Также инстанция не удовлетворила жалобу клуба ЦСКА, добивавшегося снятия дисквалификации.

Решение о приостановке членства российской и белорусской федераций гандбола было принято исполкомом EHF 28 февраля. Сборным и клубам обеих стран запрещено участвовать в мероприятиях EHF до особого упоминания.

Суд посчитал, что отстранение федераций является соразмерным решением с точки зрения общего имиджа гандбола.

У российской стороны остается право обжаловать решение от 1 июля в апелляционном суде EHF в течение семи дней.

19 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отказался отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов. Он заявил, что время для этого пока не пришло.

Ранее, 28 февраля, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.