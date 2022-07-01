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Переплату по новым ипотечным кредитам ограничат в России с 3 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 3 июля переплата по новым ипотечным кредитам будет ограничена, сообщили в пятницу в Банке России.

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Теперь с указанной даты полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. Соответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».

Отмечается, что ПСК включает в себя не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи — например, страховку и другие дополнительные услуги.

В Центробанке напомнили, с 1 июля перестал действовать временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам, введенный 25 февраля на фоне резкого повышения процентных ставок.

«Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас для финансового рынка важнее сохранить платежеспособность клиентов, а не компенсировать за их счет свои издержки», — приводит пресс-служба Центробанка заявление руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута.

22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

20 июня председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил в свою очередь, что данная ставка «достаточно сильно будет стимулировать наших сограждан входить в ипотечные процессы».

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