Бастрыкин предложил убрать с ТВ десоциализирующие молодежь реалити-шоу

Следственный комитет России (СК РФ) предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на телевидении, а также исключить из сеток вещания ток-шоу и реалити-шоу, которые десоциализируют молодежную аудиторию. Об этом 1 июля рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, десоциализирующих молодежь и пропагандирующих деструктивное поведение», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

По мнению руководителя Следственного комитета, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры.

В конце 2021 года Бастрыкин также говорил о необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей, подчеркивая, что многие иностранные фильмы и компьютерные игры «насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете».

В мае сообщалось, что в России запретили показ и распространение фильма режиссера Светланы Басковой «Зеленый слоник». Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, после чего фильм был удален из Сети. Специалисты пришли к выводу, что картина причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. В частности, в ленте показаны сцены убийств и насилия.