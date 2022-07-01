Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Время прохождения государственной границы России между Крымом и Херсонской областью планируется сократить до четырех часов. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в пятницу, 1 июля.
«Думаю, что целевой показатель ожидания не более четырех часов прибытия и постановки в колонну, мы его достигнем», — сказал он в ходе поездки на автомобильный пункт пропуска Джанкой.
Он отметил, что 30 июня через три контрольно-пропускных пункта прошли 1,7 тыс. грузовых автомобилей. Также Аксенов уточнил, что на КПП появились два новых досмотровых комплекса от Федеральной таможенной службы и готовится к подключению третий, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее в этот день впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами, передает RT.
Обратный маршрут из Симферополя намечен днем, уточняет телеканал «360».
29 июня Аксенов рассказал, что автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой. Вооруженный человек будет проезжать в каждом автобусе по территории Херсонской и Запорожской областей. На территории Крыма сопровождения не будет.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.