Аксенов рассказал о защите автобусного сообщения из Крыма в Херсон и Запорожье

Автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой. Об этом 29 июня заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В каждом автобусе будет вооруженный человек проезжать по территории Херсонской, Запорожской областей. По территории Крыма уже сопровождение не требуется. Это все связано только с вопросами безопасности», — сказал он в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Глава полуострова рассказал, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные после прохождения контроля.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь — Херсон и Симферополь — Мелитополь составит 1300 рублей, а Симферополь — Бердянск — 1800 рублей.

Об открытии с 1 июля регулярного автобусного и железнодорожного сообщения из Крыма в освобожденные регионы Украины Аксенов рассказал днем ранее.

Кроме того, во вторник началась регистрация на поезда сообщением Мелитополь — Джанкой (городом на севере Крыма), которые начнут ходить в тестовом режиме с 1 июля.

До этого, 24 июня, в военно-гражданской администрации Мелитополя сообщили, что в кассах начнут продавать билеты на пассажирские автобусы сообщением Мелитополь — Крым в день запуска.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Миноборны России и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между страной, Донбассом и территорией Украины на шести участках.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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