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Аксенов рассказал о защите автобусного сообщения из Крыма в Херсон и Запорожье

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой. Об этом 29 июня заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

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«В каждом автобусе будет вооруженный человек проезжать по территории Херсонской, Запорожской областей. По территории Крыма уже сопровождение не требуется. Это все связано только с вопросами безопасности», — сказал он в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Глава полуострова рассказал, что пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные после прохождения контроля.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь — Херсон и Симферополь — Мелитополь составит 1300 рублей, а Симферополь — Бердянск — 1800 рублей.

Об открытии с 1 июля регулярного автобусного и железнодорожного сообщения из Крыма в освобожденные регионы Украины Аксенов рассказал днем ранее.

Кроме того, во вторник началась регистрация на поезда сообщением Мелитополь — Джанкой (городом на севере Крыма), которые начнут ходить в тестовом режиме с 1 июля.

До этого, 24 июня, в военно-гражданской администрации Мелитополя сообщили, что в кассах начнут продавать билеты на пассажирские автобусы сообщением Мелитополь — Крым в день запуска.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Миноборны России и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между страной, Донбассом и территорией Украины на шести участках.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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