Рядом с Ан-2 в Якутии обнаружено тело человека
Тело человека обнаружено рядом с пропавшим ранее с радаров самолетом Ан-2.
По данным «Известий», вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел на поиски самолета утром 1 июля. На месте рушения судна обнаружены обгоревшие фрагменты самолета, а рядом с ними — тело одного погибшего.
На место обнаружения самолета выехали следователи.
Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатын (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус Хатын.
Расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).