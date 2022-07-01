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Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
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Рядом с Ан-2 в Якутии обнаружено тело человека

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Тело человека обнаружено рядом с пропавшим ранее с радаров самолетом Ан-2.

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По данным «Известий», вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел на поиски самолета утром 1 июля. На месте рушения судна обнаружены обгоревшие фрагменты самолета, а рядом с ними — тело одного погибшего.

На место обнаружения самолета выехали следователи.

Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатын (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус Хатын.

Расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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