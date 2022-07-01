Следователи выехали на место обнаружения пропавшего Ан-2 в Якутии

Следователи выехали на место обнаружения пропавшего самолета Ан-2. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, 21 июня самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын. Воздушное судно в место назначения не прибыло.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело, по факту авиапроисшествия по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В сообщении уточняется, что самолет найден в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе Республики Саха (Якутия).

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в этот день стало известно, что экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший самолет Ан-2. По сообщению пресс-службы, воздушное судно найдено на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.