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Цены на ПК в РФ снизились до уровня начала года

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Стоимость ПК, взлетевшая в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулась на уровень начала года, а на некоторые модели цены оказались даже ниже, рассказал «Известиям» источник в одной из розничных сетей. Собеседник в другой сети отметил, что цены не просто снизились — в апреле–июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.

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Ценники на большинство ноутбуков вернулись на уровень начала февраля 2022 года, а ряд моделей стал стоить дешевле, подтвердили «Известиям» в МТС. Знает об этой коррекции и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

По мнению участников рынка, такая динамика связана не только с укреплением рубля, но и с тем, что спрос на компьютеры во II квартале 2022 года значительно упал как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с предыдущими тремя месяцами. Во II квартале 2022 года в РФ было реализовано 528 тыс. ПК, что на 40% и 45% меньше, чем в I квартале, подсчитал один из игроков рынка. При этом в РФ было продано на 15% меньше ноутбуков, чем годом ранее, подсчитали в МТС.

«Чтобы привлечь покупателей, ритейлеры не только снижают цены — в магазины довольно быстро вернулась рассрочка, программы кредитования, промоакции», — отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Если в полную силу заработает параллельный импорт ноутбуков, а курс доллара не вырастет, к концу лета эта техника может подешеветь еще на 10–15%, дал «Известиям» прогноз один из участников рынка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ПК не меркнет свет: цены на компьютеры в РФ вернулись к уровню начала года»

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