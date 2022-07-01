Глава Гознака рассказал о защите новой сторублевки от вредных микроорганизмов

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал «Известиям», будут ли модифицированные сторублевые банкноты, которые выпущены в обращение в четверг, 30 июня, более эффективны в защите от вредных микроорганизмов. О том, что ЦБ усиливает и эту защиту, в прошлом году в интервью «Известиям» рассказывал зампред ЦБ Михаил Алексеев, который на тот момент курировал наличное денежное обращение.

«Модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами», — пообещал он.

При изготовлении модифицированной купюры применяется бумага с добавками, имеющими биоцидные свойства, подтвердили на Гознаке.

«Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги (обновленная сторублевка выпускается на модернизированной бумаге, дополнительно покрытой лаком. — Ред.) отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — подчеркнул Аркадий Трачук.

А это в том числе мешает процессу создания благоприятной среды для распространения микроорганизмов, добавил он.

Кроме того, покрытие лаком тормозит процесс изнашиваемости.

«Если банкнота номиналом в 100 рублей находится в активном и даже жестком обращении, то служит она примерно год. В связи с изменениями при обновлении можно дополнительно получить до полугода», — сообщил «Известиям» глава Гознака.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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