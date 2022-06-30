Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Туристический автобус с 29 российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в районе озера Кёйджегиз близ города Мугла, сообщил местный портал Haberler в четверг, 30 июня.

Авария произошла в 19:15. Туристический автобус с номерами 48 FBF 60, направлявшийся из Фетхие в сторону Муглы, столкнулся с бетономешалкой на перекрестке. В результате удара автобус опрокинулся на бок. Очевидцы аварии вызвали экстренные службы», — сообщил портал.

Местные жители и очевидцы до приезда спасателей помогали туристам выбраться из автобуса, который от удара и дрифта по дороге загорелся.

«Слава богу, все целы, отделались испугом с царапинами и ушибами. Виновник ДТП — водитель автобуса, поехал на красный и врезался в бетономешалку», — рассказал «Фонтанке» один из туристов.

По его словам, в автобусе находились туристы из Петербурга, Москвы, Тюмени и Новосибирска. Поездку организовал туроператор ANEX Tour.

27 июня в генконсульстве РФ в Анталье сообщили о гибели российского туриста в ДТП на юге Турции. Инцидент произошел в ночное время в городе Аланья. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством.