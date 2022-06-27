Россиянин погиб в результате ДТП в Турции

Турист из России погиб в результате ДТП на юге Турции. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

«Генконсульство подтверждает гибель российского туриста 1980 года рождения в результате дорожно-транспортного происшествия», — сказали в диппредставительстве.

Инцидент произошел в ночное время в городе Аланье. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством в то время, когда перестраивался на соседнюю полосу движения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина.

Накануне два человека погибли и 16 были ранены в ДТП с автобусом на севере Турции. Автобус, направлявшийся из Стамбула в сторону Самсуна, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, вылетевшим на встречную полосу.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье. ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер, когда туристы возвращались с экскурсии. Минивэн с 13 пассажирами в салоне врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

18 апреля туристический автобус также попал в аварию в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины.