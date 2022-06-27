Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по Зимогорью в ЛНР
Экономика
В Совфеде назвали ложью заявления о дефолте в России
Общество
Москвичам пообещали ослабление жары с 28 июня
Мир
Более 500 мирных жителей эвакуированы из промзоны «Азота» в Северодонецке
Общество
Краснодар подтопило после мощных ливней
Мир
Джонсон призовет лидеров G7 обеспечить экспорт украинских продуктов
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Песков заявил о невозможности отключения РФ от глобального интернета
Мир
ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное в ДНР
Общество
В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
Американский политолог обвинил США в конфликте на Украине

Россиянин погиб в результате ДТП в Турции

0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Mehmet Ozdogru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турист из России погиб в результате ДТП на юге Турции. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

«Безопасность — в основном на бумаге»: в чем причина ДТП с автобусами
Аварийность пассажирских перевозок выросла, несмотря на ужесточение мер безопасности

«Генконсульство подтверждает гибель российского туриста 1980 года рождения в результате дорожно-транспортного происшествия», — сказали в диппредставительстве.

Инцидент произошел в ночное время в городе Аланье. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством в то время, когда перестраивался на соседнюю полосу движения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина.

Накануне два человека погибли и 16 были ранены в ДТП с автобусом на севере Турции. Автобус, направлявшийся из Стамбула в сторону Самсуна, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, вылетевшим на встречную полосу.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье. ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер, когда туристы возвращались с экскурсии. Минивэн с 13 пассажирами в салоне врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

18 апреля туристический автобус также попал в аварию в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022