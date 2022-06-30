Пенсионер погиб под колесами поливомоечной машины в Уфе

В Уфе поливомоечная машина наехала на 84-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался, сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла днем 30 июня на проспекте Октября. По предварительным данным, 60-летний водитель поливомоечной машины «ГАЗ», которая сдавала назад, не заметил в зеркале пожилого мужчину.

В результате наезда пенсионер получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет «МедиаКорСеть».

Водитель спецтехники рассказал сотрудникам полиции, что он остановился, только когда почувствовал толчок.

29 июня двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом. Они ехали на скутере, когда 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил их.