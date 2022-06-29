Двое детей на скутере погибли после столкновения с «КамАЗом» под Великим Новгородом
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- Двое детей на скутере погибли после столкновения с «КамАЗом» под Великим Новгородом
Двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом 29 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном управления ГИБДД.
Авария произошла на Драгунском шоссе около 18:00. По предварительным данным, 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил попутный скутер. 14-летний подросток, управлявший скутером, скончался в больнице. Его 15-летняя пассажирка умерла до приезда скорой помощи.
Полиция работает на месте ДТП. Причины происшествия устанавливаются.
16 мая в Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб 34-летний водитель мопеда. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав.